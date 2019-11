Alfonsine, un Baby Swap Party a Casa Monti per fare acquisti a costo zero

In occasione della Giornata internazionale dei Diritti dell’Infanzia e Dell’Adolescenza e della Settimana Europea della Riduzione dai Rifiuti, il Centro per Famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna domenica 24 novembre dalle ore 9 organizza a Casa Monti ad Alfonsine il Baby Swap Party.

Sarà una mattinata per fare acquisti a costo zero e in modo ecosostenibile, un nuovo modo per allungare la vita delle cose, organizzata in collaborazione con la sede operativa del Ceas della Bassa Romagna e i Servizi educativi della Bassa Romagna. Uno Swap Party non è un mercatino ma un luogo di baratto e di scambio e gli oggetti non scambiati potranno essere riportati a casa o lasciati in dotazione agli asili del territorio o associazioni.

Durante l’intera mattinata gli operatori di Casa Monti saranno a disposizione dei bambini con laboratori creativi.

Per maggiori informazioni: Centro per le Famiglie 0545/38397 – 366/6156306, Casa Monti- sede operativa del Ceas Bassa Romagna 0545 38149