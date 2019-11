Andrea Corsini: “Aiuterò la Casa del Volontariato di Cervia, grande risorsa di questa città”

Trecento persone ieri, venerdì 22 novembre, hanno partecipato all’evento inaugurale della “Festa del Volontariato” di Cervia. A questo primo evento era presente anche l’assessore regionale Andrea Corsini.

“La Regione ha destinato 2 milioni nel 2019 al Volontariato. Un settore che coinvolge 30.000 associazioni e 650.000 addetti in tutta l’Emilia Romagna – dichiara Andrea Corsini – .Ieri il presidente della Consulta Oriano Zamagni mi ha chiesto un aiuto per la nuova ‘Casa del Volontariato’, e sarò molto felice di dare una mano per questa bella e importante iniziativa. Cervia è una città dove il 17% dei cittadini si adopera per gli altri, noi siamo un paese che si è sempre speso per i più deboli e dove il Volontariato è sentito come una necessità, non solo come un dovere. Cervia è una città disponibile ed accogliente, fatta di persone stupende, che sono riuscite in poco tempo a costruire una grande casa aperta a tutti. Per questo sono a disposizione della città per contribuire attivamente nella crescita di questo nuovo luogo di aggregazione e di grande valenza sociale”.