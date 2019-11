Massa Lombarda: una camminata in rosso per dire no alla violenza sulle donne

Una camminata e una mostra per ricordare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Gli appuntamenti di Massa Lombarda di lunedì 25 novembre cominciano alle 20 con la Camminata in rosso in simultanea in tutti i Comuni della Bassa Romagna.

Il ritrovo è alle 20 al centro culturale “Carlo Venturini”. La camminata proseguirà poi per corso Vittorio Veneto e farà tappa al Monumento ai caduti per un omaggio di musica e poesie in ricordo del 75° anniversario della strage alle case Baffè-Foletti.

Il percorso terminerà davanti alla sede dell’Unione donne italiane in piazza Marmirolo con l’inaugurazione della panchina in rosso e un concerto degli allievi della scuola di musica comunale “Antonio Ricci”. Inoltre, in biblioteca sarà allestita una mostra bibliografica dedicata alle donne.

L’iniziativa è promossa dagli assessorati alle Pari opportunità e Cultura del Comune di Massa Lombarda, da Udi e Anpi, con la collaborazione della scuola di musica “Antonio Ricci”.

Per ulteriori informazioni contattare Informacittadino-Urp al numero 0545 985890 o alla mail urp@comune.massalombarda.ra.it” urp@comune.massalombarda.ra.it.