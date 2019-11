100 km del Passatore. Ad Errano la Festa del Collaboratore 2019 con una torta speciale

Sabato 23 novembre 2019, al circolo Anspi di Errano, si è tenuta la Festa del Collaboratore 2019. Circa 200 i collaboratori e volontari presenti ed impegnati per l’occasione, salutando la presenza dello storico direttore di gara della Firenze-Faenza, Commendatore Pietro “Pirì” Crementi, del presidente della 100 km del Passatore Giordano Zinzani e delle autorità cittadine di Faenza. Presenti anche il parroco di Errano mons. Luigi Guerrini e Paolo Ciuffoli, coordinatore dell’instancabile staff impegnato in cucina.

Come accaduto nel 2018, la Festa del Collaboratore è stata condotta dal vicepresidente del Passatore Lorenzo Leoncavallo, accompagnata dal duo musicale formato da Luca Piazza e Sara Lusa.

Per l’edizione 2019, la Pasticceria Jolie di Cinzia Scarpa (Faenza) ha offerto una torta dedicata alla storica competizione che lega la città di Firenze a quella di Faenza, la quale giungerà nel 2020 alla 48° edizione.

Sino al 15 gennaio 2020 è possibile iscriversi alla 100 km del Passatore pagando la quota di 65 euro.