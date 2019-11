Ravenna, al via le iscrizioni al corso per imparare la lingua dei segni italiana

L’Associazione Culturale il Quadrifoglio da anni si impegna a divulgare la Lis lingua dei segni italiana e per far ciò ha organizzato diversi corsi di sensibilizzazione e già un primo livello con docenti qualificati che hanno sollevato sempre più interesse e coinvolgimento dei partecipanti. “Siamo in procinto di riproporre l’esperienza e siamo certi che molti vorranno non perdere questa nuova opportunità” scrivono dall’associazione.

Il corso che prenderà il via a marzo 2020, prevede una frequenza di 130 ore, suddivise in:

100 ore di pratica (comprensione e produzione lis);

20 ore teoria (aspetti linguistici, storico-socio-culturali); 10 ore di tirocinio.

Le lezioni si terranno presso la casa del volontariato di Via Sansovino,57 a Ravenna, due fine settimana al mese. Il numero massimo di partecipanti è di 25. Venerdì 17.30 – 20.00 – Sabato 9.00 -13.00 – Domenica 14.30 – 18.30.

Acconto da versare per prenotazione. Per ulteriori informazioni potete contattare Carla su whatsapp al 3478844618. Il corso sarà realizzato con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna e il Patrocinio del Comune di Ravenna.