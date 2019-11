Si riunisce la Consulta di Lugo Nord-Ascensione: tra gli ordini del giorno l’elezione del presidente

È convocata per martedì 26 novembre alle 20.30 la Consulta di Lugo Nord-Ascensione, che si svolgerà presso la Sala conferenze del Complesso del Carmine (via Garibaldi 16). All’ordine del giorno della seduta ci sono l’insediamento della Consulta, l’elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario e la presentazione del progetto di messa in sicurezza idraulica del quartiere Lugo Nord.

Alla seduta saranno presenti l’assessore al Decentramento del Comune di Lugo Veronica Valmori, i tecnici del Consorzio di Bonifica, di Hera e dei lavori pubblici del Comune di Lugo.