Il Black Friday sbarca a Lugo: tanti gli sconti, anche per il parcheggio

Il “Black Friday” e i suoi sconti arrivano anche a Lugo venerdì 29 novembre e il consorzio AnimaLugo partecipa al venerdì nero dedicato allo shopping facendo risparmiare sulla sosta chi parcheggerà in centro in questa giornata. Il 29 novembre i cittadini che sosteranno negli stalli a pagamento beneficeranno infatti di 4 ore di sosta, pagandone solo una. Con questa iniziativa il consorzio vuole incentivare la permanenza degli utenti nel centro storico e garantire quindi maggior tempo per gli acquisti. Dall’iniziativa sono invece esclusi i parcheggi dell’area di viale Masi, per garantire la rotazione al servizio del Presidio Ospedaliero, e l’area di largo Gramigna nella quale è già prevista una tariffazione agevolata.

In questo evento celebrato in tutto il mondo, lughesi e non solo avranno così una doppia occasione per fare shopping in centro, unendo le numerose promozioni offerte dai commercianti, al risparmio sulla sosta. L’elenco completo degli esercenti che aderiscono all’iniziativa è disponibile sul sito www.animalugo.it oppure alla pagina Facebook “ViviLugo”.

Il Black Friday, d’importazione statunitense, viene l’indomani del Ringraziamento (la festa che si celebra il quarto giovedì di novembre negli Usa e in Canada) ed è il giorno in cui, secondo una tradizione consolidatasi negli anni Sessanta, i negozianti americani propongono sconti speciali allo scopo di favorire lo shopping e dare il via alle spese natalizie. All’epoca i registri contabili dei negozianti si compilavano a penna, usando inchiostro rosso per i conti in perdita e quello nero per i conti in attivo. E nel venerdì dopo il ringraziamento, grazie a queste promozioni, i conti finivano decisamente in nero, da qui dunque il nome “Black Friday”.

L’iniziativa è organizzata dal Consorzio AnimaLugo in collaborazione con SostareALugo, progetto delle società Input Srl e Abaco Spa (https://sostarealugo.it/), il contributo di Comune di Lugo, Banca di Credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese eCamera di commercio Ravenna, con la collaborazione di Confcommercio Ascom Lugo, Confesercenti, Confartigianato e Cna.