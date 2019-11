Massa Lombarda, al circolo Massese una serata dedicata agli assaggi di prodotti di fossa e grotta

Venerdì 29 novembre la sede del Circolo Massese di Massa Lombarda (piazza Matteotti 5) ospita alle 20.45 una serata dedicata agli assaggi e alla vendita di prodotti di fossa e grotta dei fratelli Fabbri di Perticara.

Per l’occasione sarà presentato un filmato sulla storia della “fossa” perticarese a cura di Decio Testi. Per ulteriori informazioni contattare il numero 331 020636. L’iniziativa è organizzata dal Circolo Massese, in collaborazione con il Comune di Massa Lombarda.