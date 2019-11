I giovani di Fridays for Future Ravenna in piazza per il quarto sciopero globale per il clima

È in corso di svolgimento il 4° sciopero globale per il clima, organizzato in tutto il pianeta dai giovani dei Fridays For Future. Anche a Ravenna i ragazzi manifestano dalle 9 di questa mattina in piazza Anita Garibaldi, con un presidio che proseguirà fino alle 12.

Durante la mattinata si alterneranno degli interventi di approfondimento e di dibattito tra i partecipanti. Ci sarà poi un momento di sensibilizzazione finalizzato a riflettere su di un pensiero alternativo a quello promosso dal consumismo estremo del Black Friday. Al pomeriggio è attesa un’iniziativa dal titolo “Block Friday” all’Extracoop dalle 17 alle 18.30.