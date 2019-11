Inaugurato a Massa Lombarda il nuovo sportello Hera

E’ stato inaugurato questa mattina, venerdì 29 novembre, in Corso Vittorio Veneto 73 il nuovo Punto Hera, alla presenza del sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi e del responsabile Customer Relationship Management (CRM) di Hera Comm Marco Impiglia.

Il punto di contatto dispone di tre postazioni più un servizio di accoglienza e sostituisce quello allestito presso l’Urp comunale, che oggi chiude i battenti, e sarà a disposizione del pubblico da lunedì 2 dicembre da lunedì a giovedì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30 e il venerdì dalle 8.00 alle 13.00, per un totale di 33 ore di apertura settimanale, con la possibilità di estendere ulteriormente l’orario da febbraio 2020.

Qui i clienti potranno sottoscrivere le offerte per la fornitura di gas ed energia elettrica, richiedere attivazioni, subentri e volture per tutti i servizi gestiti da Hera sul territorio, nonché chiedere informazioni e pratiche sulle bollette.

Hera prosegue così con il programma di riqualificazione dei punti di servizio a disposizione dei propri clienti, che prevede un nuovo concept caratterizzato da spazi più luminosi e confortevoli. Inoltre, allo sportello i clienti avranno la possibilità di vedere dal vivo i prodotti, esposti all’interno del negozio, che compongono la gamma “soluzioni innovative” che rispondono concretamente all’esigenza del contenimento dei consumi e alla sostenibilità ambientale: tra queste Hera Led, Hera Thermo e Hera ContaWatt.

“Con l’apertura di questo nuovo sportello, completamente rinnovato, a Massa Lombarda il Gruppo Hera conferma e dimostra il suo impegno nell’essere sempre più vicino ai propri clienti, garantendo loro servizi di qualità in uno spazio pensato per essere ancora più accogliente e confortevole – ha dichiarato Marco Impiglia, Responsabile Customer Relationship Management di Hera Comm – Questo punto di contatto va ad affiancarsi agli altri 8 Hera presenti nel territorio ravennate ad Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Fusignano, Lugo, Ravenna e Russi”.

“La presenza dei servizi al cittadino su tutto il territorio è fondamentale e avere un punto di contatto Hera con tre sportelli e aperto 33 ore la settimana, 9 in più rispetto a quello allestito fino ad oggi presso l’Urp, è sicuramente un ottimo risultato – dichiara il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi – La città si arricchisce di un ulteriore punto di riferimento che fornirà in modo diretto, immediato e qualificato risposte a quesiti che sorgono quotidianamente nei cittadini. Questo rafforza inoltre la collaborazione che negli anni si è consolidata proficuamente con Hera”.

Si ricorda infine che sono sempre a disposizione il Servizio Clienti 800.999.500 per le famiglie e al 800.999.700 per le aziende, operativi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18. Sempre attivi, inoltre, anche i canali digitali, con Hera On Line e la app My Hera.