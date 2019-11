“Insieme per un aperitivo”, incontro a Russi con i ragazzi della Copisteria Insieme

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità (che ricorre il 3 dicembre di ogni anno), sabato 30 novembre, dalle ore 11.00 alle ore 12.30, presso il Centro Sociale Porta Nova in via Aldo Moro 2/1 a Russi, è stata organizzata l’iniziativa “Insieme per un aperitivo”, dove le ragazze e i ragazzi della Copisteria e i loro educatori illustreranno le attività svolte. Grazie alla collaborazione con il Centro Sociale Porta Nova quest’anno le ragazze e i ragazzi della Copisteria hanno frequentato un corso di cucina e per l’occasione prepareranno interamente il buffet offerto ai partecipanti.

Durante l’aperitivo interverranno Valentina Palli, Sindaco del Comune di Russi, Romina Maresi, Presidente della Cooperativa Sociale San Vitale e Daniele Bolognesi, Presidente dell’APS Porta Nova. Tutta la cittadinanza è invitata.

Info: Copisteria Insieme, Piazza Dante 1, 0544 587668, email: copinsieme@racine.ra.it, Ufficio Servizi alla Persona – Via Cavour 21, 0544 587648, e-mail: istruzione@comune.russi.ra.it.