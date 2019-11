Toni Servillo in giro per Ravenna: il grande attore visita il Mar

È in giro per la città Toni Servillo, che in questi giorni si trova a Ravenna per lo spettacolo Elvira, in scena al Teatro Rasi di Ravenna fino a lunedì 2 dicembre (inizio dello spettacolo ore 21, domenica ore 15.30). E visitando le bellezze della nostra cittadina non poteva di certo non fare una visita al MAR con il resto del cast (Petra Valentini, Francesco Marino e Davide Cirri).

ELVIRA

Nello spettacolo Toni Servillo è nel ruolo del grande attore, regista e teorico del teatro Louis Jouvet e porta in scena alcune delle lezioni che Jouvet tenne nel 1940, al Conservatoire National d’Art Dramatique di Parigi, a partire dalla scena di Donna Elvira nel quarto atto del Don Giovanni di Molière. La pièce, diretta dallo stesso Servillo, conduce lo spettatore alla ricerca del sentimento alla base dell’interpretazione e lo porta a toccare quella passione vitale che fa del teatro il luogo in cui ci si perde per ritrovarsi. L’avventura della creazione artistica, vista nel contesto tragico di un paese in guerra, agli inizi dell’occupazione nazista, si pone come forma di resistenza dell’umanità di fronte all’orrore incombente del conflitto mondiale.

Domenica 1 dicembre alle 17.30 al Teatro Rasi Toni Servillo e la compagnia incontrano il pubblico in dialogo con Marco Martinelli, regista e drammaturgo del Teatro delle Albe sui temi della pedagogia teatrale. Modera Massimo Marino, saggista e critico teatrale. A latere dello spettacolo Elvira, al Cinema Mariani ci saranno quattro repliche della proiezione del film documentario Il teatro al lavoro di Massimiliano Pacifico, su e con Toni Servillo (proiezioni da sabato 30 novembre a martedì 3 dicembre e che sempre domenica 1 dicembre Servillo incontrerà il pubblico del Mariani tra le due proiezioni in programma). Le proiezioni sono realizzate in collaborazione con Cinemaincentro Pellicole d’autore al Cinema Mariani.

Elvira è in replica al Teatro Rasi di Ravenna fino a lunedì 2 dicembre. Domenica 1 dicembre lo spettacolo è pomeridiano alle ore 15.30.

BIGLIETTI

Settore unico intero 30 €, ridotto* 26 €, under30 18 €, under20 9 € / *Cral e gruppi organizzati, docenti, oltre i 65 anni, iscritti all’Università per gli Adulti Bosi Maramotti, Soci Coop Alleanza 3.0, EspClub Card, Soci BCC, tessera Touring Club Italiano / Gli abbonati ai campionati e i tesserati di G.S. Porto Robur Costa, Olimpia Teodora, OraSì Basket Ravenna, Ravenna Football Club hanno diritto alla tariffa ridotta per tutta la stagione Grazie al contributo di Fondazione Flaminia sono a disposizione biglietti gratuiti per gli studenti universitari iscritti al Polo di Ravenna. I biglietti saranno in distribuzione martedì 26 novembre dalle 12.30 alle 14.30 e (secondo disponibilità) anche giovedì 28 dalle 16 alle 18 presso il Punto Ristoro a Palazzo dei Congressi. Biglietterie: Teatro Alighieri via Mariani 2 Ravenna tel. 0544 249244 / Teatro Rasi via di Roma 39 Ravenna tel. 0544 30227.

INFORMAZIONI

www.ravennateatro.com