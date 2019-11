A Casola Valsenio la Festa della “Mora Romagnola”

Il Lions Club Valle del Senio, con il patrocinio del comune, organizza per domenica 1 dicembre 2019 a Casola Valsenio (Ra), la “Festa della Mora Romagnola” giunta alla sua quarta edizione.

Il rinnovato stand gastronomico della Pro Loco allestito in via Neri 1/N, sarà operativo a partire dalle ore 12. L’evento ha il duplice scopo di raccogliere fondi a sostegno del progetto sull’autismo denominato “un passaggio per Luca” e, al tempo stesso, sensibilizzare l’opinione pubblica al consumo di questa razza di suino molto diffusa in passato nella nostra vallata per le sue carni particolarmente saporite ed ottime da stagionare.

Un’occasione da non perdere per stare in compagnia e gustare un esclusivo menù composto da porchetta e salumi di mora. Immancabili ciambelle e crostate offerte dai soci del Lions Club Valle del Senio.