Fiera mercato dei sogni: torna il mercatino di Natale a Sant’Alberto

Domenica 1 dicembre a Sant’Alberto, dalle 10 alle 17.30 si svolgerà la tradizionale Fiera mercato dei sogni, con bancarelle, musica, punti di ristoro e intrattenimento per i bambini. Lungo via Olindo Guerrini quaranta espositori tra commercianti locali e hobbisti proporranno tantissime idee originali per i regali di Natale, immersi in una magica atmosfera, di luce e musica natalizia dal vivo.

Il pranzo sarà a cura dell’associazione Santalbirra, con tagliatelle al ragù e panino con salsiccia anche da asporto, mentre durante tutta la manifestazione sarà possibile gustare le caldarroste con vin brulè. Non mancheranno le attività dedicate ai bambini, con animazione per i più piccoli e un’area con gonfiabili. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con i commercianti locali, l’associazione Santalbirra, la parrocchia di Sant’Alberto, dalla pro loco Sant’Alberto, in compartecipazione con il Comune, assessorato al Decentramento.