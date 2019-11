Lugo, aperte le iscrizioni per il corso di giardinaggio “Vestiamo la città”

Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di giardinaggio “Flori Cultura Est – Vestiamo la città”, che ha in programma sei incontri a partire dal 13 gennaio. Le lezioni si terranno sempre di lunedì ogni due settimane dalle 20.30 alle 22.30 nell’Aula Magna dell’Istituto tecnico Compagnoni di Lugo (via Lumagni 26).

La prima lezione sarà dedicata al riconoscimento delle piante arboree. Il secondo incontro si terrà il 27 gennaio e sarà incentrato sulla “Peonia mia amata”, mentre l’influenza del cambio climatico sulle piante sarà affrontata nel terzo incontro, il 10 febbraio. “Ortensie, nuove selezioni da conoscere e altre varietà di acidofile” è il titolo dell’incontro del 24 febbraio, seguito il 9 marzo da “Il lavoro delle api”. Il 23 marzo, infine, chiusura del corso.

La partecipazione al corso è gratuita. Le iscrizioni chiudono il 31 dicembre e possono essere fatte all’Urp del Comune di Lugo, in largo Relencini 1. Per informazioni contattare il numero 0545 38444, oppure scrivere alla mail comunico@comune.lugo.ra.it. L’iniziativa “Flori Cultura Est – Vestiamo la città” è organizzata dalla Consulta di Lugo Est in collaborazione con il Rotary club di Lugo.