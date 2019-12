Il crollo del Muro di Berlino. La rassegna 1989+30 fa tappa a Ravenna e Faenza

Si terranno lunedì 2 dicembre 2019, dalle 16, alla biblioteca Manfrediana di Faenza e martedì 3 alle 16 al Centro giovani QB a Ravenna i prossimi laboratori per ragazzi e ragazze tra i 10 e i 14 anni in programma nella rassegna 1989+30, momento di riflessione su passato e presente dell’Europa. La rassegna comprende mostre, eventi, laboratori e conferenze / seminari rivolti ad un pubblico di tutte le età, ricordando l’avvenimento del crollo del Muro di Berlino, per riscoprire la voglia e la necessità di capire e approfondire avvenimenti storici che hanno influito significativamente sulla nostra realtà contemporanea.

I laboratori per ragazzi e ragazze “Attraverso il Muro”

Ravenna, Cervia, Faenza, Bagnacavallo e Lugo sono alcune delle località “invase” pacificamente dalle iniziative e dal gruppo dei 30 volontari “Ambasciatori della cittadinanza europea”. Berlino, Europa e diritti umani vengono raccontati attraverso un programma itinerante di laboratori per i ragazzi tra i 10 e i 14 anni; a seguire in calendario i prossimi si terranno giovedì 5 dicembre alle 16 alla Casa della gioventù di Mezzano, lunedì 9 dicembre alle 15.30 in biblioteca “Maria Goia” a Cervia. Per i più grandi (15 -18 anni) invece martedì 10 alle 14.30 alla biblioteca Trisi di Lugo.

“1989+30”: 4 giornate e 11 occasioni per approfondire e dibattere

Ravenna ha chiamato a raccolta i massimi esperti e studiosi del panorama nazionale, per comprendere cosa abbia significato il crollo del Muro di Berlino, gli antefatti, la fine del bipolarismo globale e come l’Italia si è collocata nel quadro europeo e internazionale di quegli anni. Ciò è stato possibile grazie ai progetti “EuRoPe attraverso il muro” e “Il mondo intorno”, promossi dal Comune e sostenuti dalla Regione Emilia-Romagna e alla collaborazione con il Dipartimento di Beni culturali dell’Università di Bologna – Campus di Ravenna.

Tra l’11 e il 14 dicembre storici della politica e delle relazioni internazionali, geografi ed economisti, politologi ed ex dirigenti politici si confronteranno nell’ambito di 11 incontri pubblici in biblioteca Classense, biblioteca Oriani e palazzo Verdi. Tra i molti partecipanti si ricordano Fulvio Cammarano, Pierluigi Castagnetti, Ferdinando Fasce, Patrizio Fondi, Andrea Goldstein, Gustavo Gozzi, Piero Ignazi, Roberto Napoletano, Mario Neve, Achille Occhetto, Antonio Panaino, Daniele Pasquinucci, Paolo Pombeni, Maurizio Ridolfi, Sandro Rogari, Guido Samarani, Antonio Varsori.

Musica, aperitivi, incontri ed esperienze

Conferenze e tavole rotonde si alternano a momenti: il 12 dicembre dalle 18.30 alle 20.30 in biblioteca Classense, Manica lunga un momento in musica dedicato al Muro di Berlino, a cura di Sonora Web Radio, a seguire aperitivo. Dal 12 al 14 in biblioteca Holden, Ravenna sarà attiva la “Escape4change berlino – muri, Europa, identità”: un’esperienza ludico-educativa costruita sul Muro di Berlino, in modalità escape room.