Le Sardine di Ravenna oltre quota 12.000 e domani sfideranno in Darsena Matteo Salvini e la Lega

La pagina Facebook delle Sardine di Ravenna ha raggiunto quota 12.132 followers. E domani le Sardine sono attese dal duello a distanza con Matteo Salvini. Il leader della Lega sarà dalle 19 in Via Gioacchino Rasponi angolo Piazza Kennedy per inaugurare la sede provinciale della Lega. Le Sardine invece alla stessa ora si troveranno a 800 metri di distanza in linea d’aria, nel piazzale della Darsena. Non c’è dunque alcun rischio – ammesso e non concesso che la cosa possa trasformarsi in un rischio – che le due piazze possano incontrasi: in mezzo ci sono la stazione ferroviaria, tanti metri e poi i Capanni del Natale di Piazza del Popolo e così via. Sarà semplicemente un confronto a distanza, un contarsi a chi è di più, un cercare di rubarsi la scena a vicenda.

Intanto Edoardo Caroli, uno degli amministratori della pagina Facebook delle Sardine di Ravenna ha illustrato sulla pagina alcuni dati statistici interessanti sui followers.

Le fasce d’età per esempio sono tutte ben distribuite: 18-24 anni (9%); 25-34 anni (18%); 35-44 anni (20%); 45-54 anni (21%); 55-64 anni (19%); 65+ anni (13%).

Sul piano geografico la parte del leone naturalmente la fa Ravenna con 6.174 Sardine; poi abbiamo Faenza con 919; Lugo 622; Cervia 308; Bologna 298; Bagnacavallo 266; Alfonsine 251; Imola 182; Forlì 181; Russi 180; Cesena 133; Fusignano 111; Cotignola 110; Massa Lombarda 103; Conselice 89; Castel Bolognese 88; Rimini 60; Argenta 56; Solarolo 55; Brisighella 43; Cesenatico 34; Riolo Terme 33; Modigliana 21; Casola Valsenio 20; Forlimpopoli 17; Sant’Agata sul Santerno 15; Bagnara di Romagna 13; Comacchio 12.

Non mancano le Sardine internazionali: 52 sono i sudditi di sua Maestà Elisabetta II, 31 sono francesi, 24 sono tedesche, 23 spagnole, 15 americane e 12 svizzere.

IL RITROVO: GIOVEDÌ 5 DICEMBRE – ORE 19 – IN DARSENA

Le Sardine di Ravenna tengono a precisare da giorni – dopo avere spostato dal 4 al 5 l’incontro in Darsena, in concomitanza con l’arrivo di Salvini in città – che il luogo resta sempre lo stesso e che non c’è alcun spostamento di programma.