Tanta solidarietà a Bagnacavallo: raccolti 3.680 euro per lo Ior

Sabato 30 novembre, presso il centro sociale Amici dell’Abbondanza di Bagnacavallo, si è tenuta una cena di beneficenza a favore della ricerca, organizzata dalle associazioni Amici di Neresheim e Amici dell’Abbondanza. Erano presenti accanto ai rappresentanti delle due associazioni il sindaco Eleonora Proni, il vicesindaco Ada Sangiorgi, la dottoressa Annalisa Cortesi per l’Irst e Rositano Tarlazzi per lo Ior.

L’intero incasso della serata, pari 3.280 euro, e 400 euro offerti dai volontari del Mercatino dell’Abbondanza sono stati consegnati al rappresentante dello Ior, destinati all’Irst di Meldola per la ricerca, in particolare per progetti che coinvolgano anche la sede del territorio di Ravenna.