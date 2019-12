Luminarie, casetta degli elfi e TemporaryCaviroteca: il Natale di Faenza si illumina con Caviro

Anche per questo Natale il centro storico di Faenza si accende grazie a Caviro. Il Gruppo cooperativo, insieme alla società Caviro Extra, ha partecipato alla sponsorizzazione per le luminarie che decorano le piazze principali della città e, inoltre, ha in serbo tante iniziative per i cittadini.

La casetta degli Elfi

Per i bimbi e le bimbe è stata allestita in piazza, accanto alla fontana, la casetta degli elfi di Babbo Natale, aperta nei pomeriggi ogni fine settimana di dicembre. All’interno della casetta si potranno scrivere e imbucare le letterine per il Babbo più famoso del mondo. In cambio, ogni bambino riceverà un buono per ritirare un originale gadget presso la Caviroteca di via Convertite o presso TemporaryCaviroteca, in via Torricelli 12.

TemporaryCaviroteca

La novità assoluta di quest’anno è proprio questo spazio allestito in un negozio del centro storico e aperto soltanto in occasione di queste festività natalizie: chiuderà il 28 dicembre. Al suo interno si potranno trovare i vini delle collezioni Cantine Leonardo da Vinci, in particolare quelli della linea 1502 da Vinci in Romagna.

Le promozioni natalizie

Grazie alla ormai consolidata collaborazione tra Caviro e il Consorzio Faenza C’entro, facendo acquisti per almeno 20 euro nei negozi convenzionati con il Consorzio si potrà richiedere una cartolina valida per ritirare in omaggio il cofanetto di Leonardo Geniale: sei bottiglie monoporzione di vino (187 ml) pensate per un consumo sostenibile e moderato. Il cofanetto Geniale è ritirabile entro il 29 febbraio 2020 presso la Caviroteca di via Convertite.

Con la cartolina, inoltre, è compresa anche la Caviroteca Card, valida fino al 30 novembre 2020, che garantisce uno sconto del 20% sull’acquisto di altri vini in Caviroteca e TemporaryCaviroteca. Per chi non dovesse raggiungere i 20 euro di importo minimo è comunque previsto uno speciale sconto natalizio del 10%.

