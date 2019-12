Tantissime persone in Darsena hanno risposto all’appello delle Sardine di Ravenna. Migliaia. Gli organizzatori hanno parlato di 7.000. Si è trattato di un grande incontro pacifico, gioioso, ironico, creativo, con tantissimi giovani. Non c’erano le Sardine bolognesi alla fine, che erano state annunciate con in testa Santori, ma c’erano tante Sardine di Ravenna e di tutta la provincia. E c’erano per dire che un’altra politica è possibile, senza odio, senza urla, senza razzismo strisciante, senza sdoganamenti a frange neofasciste. Una politica fatta di comunità e solidarietà. Non solo contro ma anche per. È stata una bella pagina di partecipazione e di democrazia.

Sulla sua pagina Facebook il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale ha scritto: “La nostra Darsena non è mai stata così bella. Ravenna è e sarà sempre una città democratica, accogliente, solidale, inclusiva, libera e aperta! Evviva le #sardine di Ravenna! 🐟🐟🐟“