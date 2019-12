Tebano. Torna il panettone solidale di Botteghe e Mestieri. Premiato dal celebre pasticcere Iginio Massari

Torna anche quest’anno il panettone artigianale e solidale di Botteghe e Mestieri, la cooperativa sociale di Tebano che si occupa dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate nel suo laboratorio di pasta fresca.

Prodotto dalla prestigiosa pasticceria artigianale la Casa del Dolce – Bertolini & Figli di San Bonifacio, in provincia di Verona, il panettone solidale 2019 di Botteghe e Mestieri è nientemeno che il miglior panettone tradizionale dell’anno: è stato infatti premiato al Panettone Day 2019 dal celebre pasticcere Iginio Massari.

Si tratta di un panettone artigianale lievitato naturalmente e privo di conservanti, farcito solo con uvetta e ricoperto da una glassa alle mandorle. Sarà disponibile nella versione alla birra trappista, secondo la ricetta di Botteghe e Mestieri.

Il ricavato della vendita quest’anno viene devoluto a tre opere sociali del territorio romagnolo: oltre alla stessa cooperativa sociale Botteghe e Mestieri, saranno sostenute anche l’associazione La Mongolfiera Onlus di Imola che aiuta le famiglie con figli disabili in età scolare, e la cooperativa sociale Cuore 21 di Riccione che svolge attività educative, artistiche e lavorative con ragazzi affetti da disabilità intellettiva.

È possibile acquistare il panettone solidale di Botteghe e Mestieri sul sito di e-commerce www.bottegadelmonastero.it oppure nella Bottega di Casa Novella, in via Bologna 102, Cuffiano – frazione di Riolo Terme (RA) e nel negozio Atelier a 21 mani, in via Cilea 10 a Riccione.