A Castel Bolognese una mostra dedicata alle Madonne dei pilastrini

Associazione Amici del Mulino Scodellino di Castel Bolognese in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e l’Ente Ceramica di Faenza, ha organizzato una mostra di targhe devozionali intitolata “Ave Maria. La devozione popolare alla Madonna” che rimane esposta sabato 7 e domenica 8 dicembre al Molino Scodellino di Castel Bolognese.

La mostra espone targhe in ceramica e immagini votive, tipica espressione della devozione popolare italiana, dedicate alla Madonna ma anche ad altri santi venerati nel territorio. Nella suggestiva cornice del Mulino Scodellino si potranno ammirare anche le interpretazioni degli artisti e ceramisti moderni come Mirta Morigi, Maria Cristina Sintomi, Gianfranco Budini, Monica Ortelli, Morena Moretti, Antonella Cimatti, Rolando Giovannini.

In Romagna, così come nel resto d’Italia, i pilastrini contenenti immagini sacre, poste ad esempio, sui portali delle case e sui muri delle stalle, così come agli incroci delle strade di campagna, o all’ingresso di borghi e villaggi, sono infatti una diretta espressione della tradizione cattolica dell’Italia.

La mostra di targhe devozionali sarà inaugurata sabato 7 dicembre alle 11.30 con la benedizione del Parroco Don Marco Bassi alla presenza del Sindaco Luca della Godenza e resterà aperta per due giorni: sabato 7 e domenica 8 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 19.00.