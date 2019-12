A Voltana il Natale 2019 sarà ricco di eventi: ecco il programma

Dopo l’accensione, domenica 1 dicembre, delle luminarie lungo tutto il paese e dell’albero di Natale della piazza, grazie all’impegno della Nuova Associazione Culturale Ricreativa, i festeggiamenti del Natale a Voltana prenderanno ufficialmente il via domenica 8 dicembre, alle 17, quando si illuminerà l’albero di Natale all’uncinetto allestito nel piazzale antistante la Chiesa.

Una novità assoluta, quella dell’albero di Natale interamente ricoperto di formelle all’uncinetto, mutuata dall’esperienza realizzata lo scorso anno a Trivento, un piccolo comune molisano che, postando l’evento su Facebook, ha ottenuto grande notorietà. Da qui l’idea rilanciata da Valeria Monti, delegata del Sindaco a Voltana, al Club delle Cucitrici che si incontrano nei locali della parrocchia di Voltana e che già l’anno scorso con i loro lavori avevano realizzato, confezionato e venduto piccoli manufatti di cucito il cui ricavato era stato devoluto in occasione del Natale alla missione cappuccina in Dawro Konta.

Il compianto Don Felice, al quale è subentrato Don Maurizio, si dimostro’ entusiasta del progetto e propose lo spazio antistante la chiesa come luogo ideale per ospitare l’albero, poiché convinto sostenitore di tutte le iniziative volte ad unire le diverse anime della comunità voltanese. E così, fin da febbraio di quest’anno, più di trenta volontarie (di ogni età e provenienza: la signora Giustina, 93 anni, da sola ha confezionato più di 200 quadretti!) si sono messe immediatamente all’opera per raccogliere la lana necessaria a realizzare le centinaia di quadri all’uncinetto necessari a ricoprire un telaio di ferro alto più di sei metri.

Accanto a loro, tanti volontari che hanno permesso la realizzazione e l’abbellimento di questo bellissimo albero ecologico: bimbi del nido e della scuola dell’infanzia, ragazzi della scuola primaria e della scuola media, nonni ospiti della residenza per anziani, cucitrici, fabbri, elettricisti, autotrasportatori… Insomma, un progetto di volontariato a tutto tondo che ha l’ambizione di unire tutta la Comunità voltanese. “L’albero all’uncinetto nasce per unire – afferma Ombretta Toschi a nome del Club delle cucitrici. – Come ha unito noi attraverso l’opera delle nostre mani, desideriamo diventi il simbolo di una Comunità che investe su sé stessa e sul proprio capitale umano, diventando risorsa per un futuro di coesione e pace”.

E così, domenica 8 dicembre, dopo la Messa alle ore 16 presso la residenza per anziani, ci si sposta nel prato antistante la Chiesa parrocchiale dove, alle ore 17, si accenderà l’illuminazione dell’albero di Natale. Per tutti i convenuti, cioccolata in tazza e vin brulè con sottofondo di musica natalizia. L’utile dell’iniziativa sarà devoluto alla LILT, Associazione provinciale di Ravenna.

L’albero resterà allestito fino al 6 gennaio e, fino a quella data, sarà possibile partecipare al concorso VoltaNatale. Chi vorrà, potrà scattare un selfie davanti all’albero postandola sulla pagina Facebook e Instagram #VoltaNatale. Il selfie con il maggior numero di like si aggiudicherà il 1° premio consistente in un soggiorno vacanze. Sono previsti, inoltre, altri premi messi a disposizione dalle attività commerciali di Voltana.

L’appuntamento successivo è programmato per domenica 15 dicembre, dalle ore 15.30 a Ca’ Vecchia, dove la Nuova Associazione Culturale Ricreativa, in collaborazione con le scuole, organizza la festa “Natale insieme”. I ragazzi delle scuole intratterranno i presenti con musica e canzoni; il tutto sarà accompagnato da un buffet di dolci natalizi e panini con salsiccia ad offerta libera. Il ricavato servirà per l’organizzazione della festa 2020.

Martedì 24 dicembre, poi, saranno all’opera i Babbi Natale i quali, a partire dalle ore 19, consegneranno i doni a casa dei bambini.

Le varie iniziative, tutte ad offerta libera, sono organizzate dalla Nuova Associazione Culturale Ricreativa e dal Club delle Cucitrici, con il patrocinio della Consulta di Voltana Chiesanuova Ciribella e la collaborazione della Parrocchia, delle scuole, degli ospiti della residenza per anziani “Silvagni”, del Centro Sociale Ca’ Vecchia e di tanti, tanti altri volontari.