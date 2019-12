“Adotta un progetto sociale, diventa un’azienda solidale”: raccolti oltre 87mila euro

L’iniziativa ideata dal Comune “Adotta un progetto sociale, diventa un’azienda solidale”, quest’anno alla nona edizione, ha toccato numeri mai raggiunti: sono ben 31 i soggetti che hanno “adottato” un progetto, fra aziende, istituti di credito, circoli, commercianti, un ordine professionale, ma anche un’agenzia immobiliare e un privato cittadino che come lo scorso anno ha voluto contribuire alla realizzazione di progetti per la città.

Questi operatori economici e non contribuiranno (con 59 singoli contributi) alla realizzazione (in parte o completamente) di 36 progetti. A partecipare anche Ikea, che ha adottato alcune settimane fa un progetto presentato qualche anno fa dalla struttura Il re di Girgenti. La cifra totale raccolta dall’iniziativa batte, ancora una volta, il record stabilito l’anno precedente (64mila euro nel 2018), attestandosi a ben 87mila e 100 euro. Dall’inizio del progetto, nel 2011, ad oggi è stata favorita l’adozione di progetti per la città per 421mila e 500 euro. Un successo inaspettato, ben oltre le previsioni. Un bilancio che testimonia un sempre più diffuso interesse della comunità ravennate nel prendere parte attiva in campo sociale, ma anche da quello suscitato in altri Comuni italiani che sempre più frequentemente chiedono informazioni sull’iniziativa e su come poterla a loro volta realizzare.

Si è svolta oggi in Comune la cerimonia di ringraziamento dell’amministrazione alle persone che hanno aderito al progetto; molto soddisfatto l’assessore al Volontariato Gianandrea Baroncini: “Quando, come in questo caso, l’amministrazione comunale riesce attivamente a fare incrociare le esigenze del mondo del volontariato con il mondo economico e imprenditoriale, impegnando risorse ed energie per produrre capitale sociale, tanto duro lavoro viene ripagato. Per questo la cerimonia di consegna degli attestati rappresenta sempre un momento di festa, di condivisione, di comunità”.

“Quello che mi preme di sottolineare è come il territorio ravennate risponde al tema della responsabilità sociale d’impresa – dichiara l’assessore alle Attività produttive Massimo Cameliani – lo spirito inziale di nove anni fa del progetto era proprio quello da parte del Comune di chiedere alle aziende di essere corresponsabili della società. Si parla tanto ora di responsabilità sociale delle aziende, possiamo essere orgogliosi che le nostre imprese siano così sensibili e rispondano attivamente”.

La cerimonia di oggi è stata un momento di incontro con le associazioni che beneficeranno della loro generosità prima che i progetti si avviino. Chi dona e chi riceve sono due facce della stessa medaglia di una comunità solidale e che si fa carico della coesione della collettività. “Adotta un progetto sociale, diventa un’azienda solidale”, pur rappresentando solo una minima parte dello straordinario contributo economico che le aziende, autonomamente, hanno sempre riconosciuto alle associazioni del territorio, si è inserito nel contesto della responsabilità sociale di impresa.

Hanno contribuito in questa edizione: Bunge, Con.Sar Scc, Traghetti & Crociere Srl, Quality Test Srl, Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese, Se.Fa, Sapir, Rosetti Marino, Romagna Acque, Tozzi Green, Conad, Camst, Deco, Ferrari Srl, Sabbioni Profumerie, Immobiliare Simone, Acmar, Ikea, Raviplast, Cooperativa Lavoratori Trasporto Ravenna, Camst, Gvm Gruppo Villa Maria, Gambi Spa, Sva Group – Gamberini, Julian Fashion, Collegamenti 3.0, Ordine delle Infermiere in memoria di Simona Adele Andro, Lions Club Ravenna Host in memoria di Simona Adele Andro, Circolo Velico, Andrea Frontali in memoria della moglie Sonia Brusi, il Cral del Comune di Ravenna.

Le realtà che beneficeranno dei contributi (in ordine alfabetico):

A.G.E.B.O. e associazione di volontariato “Il Mosaico-Amici dei bambini malati” Onlus

A.L.I.Ce. Sezione di Ravenna – Associazione per la lotta all’ictus cerebrale

A.S.D. Blu Atlantis Avis Ravenna

Associazione A.M.A. la vita

Associazione Amici Di Enzo – Onlus

Associazione Dalla parte dei minori

Associazione diabetici ravennate

Ail associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma – sezione di Ravenna

Associazione Liberedonne Casa delle donne Ravenna

Associazione nazionale genitori soggetti autistici – ANGSA Ravenna

Associazione Ravenna Gatto Onlus

Associazione Ravenna Parkinson

Associazione rianimazione letteraria

Associazione volontariato San Rocco

Associazione di volontariato Arcobaleno

Associazione zoofila Soli a 4 zampe

C.L.A.M.A Ravenna Onlus

Centro sportivo italiano – Comitato provinciale di Ravenna

Cestha Centro sperimentale per la tutela degli habitat

Comitato cittadino antidroga

Cooperativa sociale il Faro

Enpa sezione provinciale di Ravenna

Fondazione Ant Italia Onlus

Fondazione Nuovo villaggio del fanciullo – cooperativa sociale

Ic Damiano Ravenna – plesso “R. Ricci”

Istituzione Biblioteca Classense Comune Di Ravenna

Linea Rosa

Marinando Ravenna

Ortisti di strada aps

Parrocchia Santi Simone e Giuda – oratorio centro giovanile salesiano Don Bosco

Pubblica Assistenza città di Ravenna Odv

Ravenna Runner Club Asd

Servizio vigilanza ambientale Legambiente – Nucleo provincia di Ravenna

Sguardi in camera aps

Solidarietà fattiva odv