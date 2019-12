È stata inaugurata giovedì 5 dicembre, presso lo spazio Confcommercio Ascom di Bagnacavallo, la mostra Da Empedocle al Sogno, acqueforti di Roberta Zamboni ed Ermes Bajoni. Sono intervenuti accanto agli artisti il presidente di Confcommercio Ascom Lugo Fausto Mazzotti, il sindaco di Bagnacavallo Eleonora Proni e l’assessore alla Cultura Monica Poletti. La presentazione artistica è stata a cura di Carlo Polgrossi.

Nella mostra, che resterà aperta fino al 6 gennaio, Roberta Zamboni propone opere dell’ultimo anno che sono tuttavia già state ospitate in rassegne nazionali e internazionali, mentre Bajoni espone acqueforti in cui studia il segno in modo particolare, per evidenziare come la grafica si possa adeguare a ogni tematica affrontata. La mostra è promossa da Confcommercio Ascom Lugo con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo.

Orari: tutti i giorni dalle 16 alle 19 (chiusa i post-festivi). Ingresso libero. Lo spazio Confcommercio Ascom è in piazza della Libertà 34.