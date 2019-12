Faenza: nuova sede per il mercatino natalizio dell’Enpa

Anche quest’anno ritorna il Mercatino di Natale dell’Enpa a Faenza, l’appuntamento per donare e acquistare oggettistica a buon prezzo a cui dare una seconda vita, nella nuova sede in piazza XI Febbraio, 4 (dietro al Duomo, nei locali ex mensa). Da sabato 7 dicembre fino al 5 gennaio sarà possibile acquistare simpatiche e convenienti idee regalo di seconda mano, ma rigorosamente in ottimo stato. Il mercatino sarà aperto ogni giorno dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 (anche la domenica, esclusi solamente il 25 dicembre e il primo gennaio).

Gli avventori potranno trovare (e portare) giocattoli, ceramiche, libri e fumetti, stoviglie, servizi di posate, piatti e bicchieri, quadri, cd, dvd, vinili, oggettistica e soprammobili, bigiotteria, borse e borsette. Pezzo forte della collezione, come sempre, le opere di arte e artigianato: ceramisti, scultori e artisti faentini donano le proprie realizzazioni al mercatino per sostenere le attività di Enpa, dando quindi ai tanti visitatori l’opportunità di acquistare a prezzi d’occasione veri e propri “pezzi d’autore”. Al mercatino è infine possibile rinnovare la propria tessera socio o iscriversi per la prima volta; per tutti saranno disponibili i calendari 2020 da tavolo e da parete.

L’intero ricavato della vendita viene destinato al sostegno dei due canili gestiti dall’associazione in via Plicca, per il sostentamento e il benessere di centinaia di animali.

È possibile seguire Enpa Faenza su Facebook alla pagina “Rifugio del Cane E.N.P.A. Faenza” e sul sito internet www.rifugiodelcanefaenza.org.