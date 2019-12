Fusignano, al centro culturale “Il Granaio” un laboratorio creativo gratuito con la carta

Sabato 7 dicembre il centro culturale “Il Granaio” di Fusignano (piazza Corelli 16) ospita dalle 16.30 il laboratorio creativo gratuito con la carta, rivolto in particolare alle donne ma aperto a tutti.

Insieme a Ivana Rambelli si potrà imparare a riciclare con la carta, trasformandola in nuove creazioni. Partendo da vecchi giornali e riviste si realizzeranno gioielli, collane e bracciali. Inoltre, si imparerà a intrecciare la carta per dare vita a utili sottobicchieri, sottopiatti e tovagliette da utilizzare in casa.

L’iniziativa è a cura di Tessere Legami con il patrocinio del Comune di Fusignano.