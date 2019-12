Ravenna. Al mercato contadino di Campagna Amica partono i laboratori natalizi

Sabato 7 dicembre 2019 al Mercato di Campagna Amica in via Canalazzo 59 a Ravenna, dalle 8.30 alle 13, arrivano i tutor della spesa natalizia per illustrare il servizio ‘confezione regalo’ che sarà attivo per tutto il periodo natalizio. I tutor aiuteranno i consumatori a comporre e confezionare una vera cesta regalo contadina. Dalle ore 11 degustazione del panettone e pandoro realizzato esclusivamente con ingredienti agricoli made in Italy, a partire dal grano varietà Giorgione.

Domenica 8 dicembre 2019, dalle 9 alle 13, prima apertura straordinaria natalizia per il Mercato. Per l’occasione, dalle 10.30, agri-laboratorio gratuito per bimbi dai 4 anni in su. I piccoli ospiti potranno lavorare di fantasia e creare insieme alle ragazze di Dimensione Mosaico addobbi natalizi in mosaico con i quali decorare l’albero di Natale contadino del Mercato (ogni bimbo potrà anche realizzarne uno da portare a casa). Chi vorrà, inoltre, potrà anche presentarsi con un addobbo (se ecologico è ancor più gradito) contribuendo a rendere unico l’abete che dopo le festività sarà donato ad una scuola cittadina e piantumato nel giardino dell’istituto. Per tutti i partecipanti merenda contadina a base di succhi di frutta 100% e panettone Giorgione.