Fusignano, musica, mercatini e Babbo Natale in piazza domenica 8 dicembre

Domenica 8 dicembre in piazza Corelli, a Fusignano, si festeggia il Natale con una festa di strada con musica, mercatini e divertimento. Dal mattino ci saranno l’accensione del fuoco in piazza Corelli e dal pomeriggio distribuzione castagne e vin brulè per tutti a cura di Auser. Inoltre, Isabella e Silvia di “Ritratti” (via Repubblica 32) realizzeranno acconciature il cui ricavato sarà interamente devoluto all’Enpa sezione di Lugo. Al centro culturale “Il Granaio”, dalle 14, laboratorio creativo per tutti i bimbi a cura di Alice del Cerchio. Alle 16.30 accensione del grande albero di Natale insieme al towncrier John Robinson. Alle 16.30, presso il cinema teatro Moderno proiezione de La famiglia Addams.

Per le vie del centro suonerà la marching band Peter Sellers, accompagnata dal mercatino di riuso selezionato e vintage e dalla tradizionale Festa del sabadone. Per l’occasione parteciperà la Pro Loco di Novi con gnocco fritto e polenta. Sul palco di piazza Corelli Babbo Natale aspetterà tutti i bambini dentro a una magica bolla per una simpatica foto ricordo.

Per partecipare al mercatino del riuso, contattare il numero 329 0305467.