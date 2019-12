Tre domeniche con lo shopping natalizio tra le bancarelle in centro a Lugo

Nelle domeniche dell’8, 15 e 22 dicembre le strade e le piazze del centro di Lugo saranno animate da tante bancarelle per gli acquisti natalizi. Per i visitatori sarà così l’occasione per trovare idee regalo all’insegna della creatività e trascorrere una spensierata giornata natalizia.

Le fiere si inseriscono in un contesto ricco di iniziative pensate per creare il clima natalizio: gli avventori troveranno anche il presepe unico delle scuole nella ghiacciaia della Rocca a partire dal 9 dicembre e la pista di pattinaggio all’interno del Pavaglione.

Per consentire lo svolgimento delle fiere natalizie, nelle tre giornate dalle 6 alle 21 la circolazione subirà alcune modifiche: in piazza Primo maggio divieto di sosta con rimozione forzata in tutta la piazza, in piazza Cavour e piazza Trisi divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata; in piazza Garibaldi divieto di circolazione (eccetto per i residenti di via Mariotti); in corso Garibaldi divieto di circolazione nel tratto tra via Codazzi e piazza Trisi; in largo Francesco Balilla Pratella inversione di marcia in direzione piazza Trisi/via Emaldi. Inoltre, in piazza Primo maggio divieto di sosta con rimozione forzata dalle 6 alle 21 dall’1 al 6 gennaio 2020.