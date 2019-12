Fiorita dei bambini: un mare di palloncini biodegradabili invade il Duomo di Ravenna

Nel Duomo di Ravenna, in occasione della tradizionale Fiorita dei bambini, in programma oggi domenica 8 dicembre 2019 dalle 15, sono stati impiegati per la prima volta i palloncini biodegradabili. L’evento, che ogni 8 dicembre richiama bambini da tutte le parrocchie della città, prevede un momento di preghiera in Duomo guidato dall’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni.

A seguire l’omaggio floreale da parte dei Vigili del Fuoco alla statua della Madonna nel giardino San Guido Maria Conforti (di fronte alla Cattedrale) e, infine, il lancio di palloncini colorati da parte dei bambini. Diverse centinaia di bambini partecipano annualmente a questo appuntamento e l’uso dei tradizionali palloncini di plastica avrebbe inciso notevolmente sull’impatto ambientale dell’evento. Di qui la scelta di optare per palloncini biodegradabili.

Durante il momento di preghiera in Duomo, l’Arcivescovo ha conferito il mandato missionario ai ragazzi. E anche quest’anno è stata proposta un’occasione concreta di solidarietà, attraverso un progetto che ha come destinatari i bambini di Cuba. Le donazioni raccolte dai ragazzi andranno a sostenere cinque asili nido nella diocesi di L’Avana, dove vengono accolti e aiutati 372 bambini provenienti dai quartieri poveri della città. In particolare, il sostegno è per l’acquisto di cibo e medicinali delle famiglie disagiate o in povertà estrema. La Fiorita è organizzata dal Centro missionario diocesano e dall’Azione Cattolica Ragazzi. Durante il momento in Duomo, i bambini dell’Acr hanno rinnovato la loro adesione all’Azione Cattolica.