Il Natale arriva a Massa Lombarda: un mese di appuntamenti per grandi e piccoli

Massa Lombarda si prepara al Natale con un ricco calendario di iniziative che per un mese coinvolgeranno grandi e piccoli in centro, a Fruges e nelle scuole. Il primo appuntamento è lunedì 9 dicembre con l’anteprima della mostra “Mattoncini in Massa”, esposizione allestita nell’ingresso del Palazzo municipale e dedicata alle opere realizzate con i famosi mattoncini, a cura di Avis.

Da giovedì 12 al 24 dicembre torna il mercatino Mani di Donna in via Vittorio Veneto 55 con la vendita di biancheria per la casa ricamata dalle volontarie, vestiario e accessori. Il ricavato sarà devoluto all’istituto oncologico romagnolo. Il mercatino, a cura dell’Associazione Volontari e Amici dello Ior Massa Lombarda, sarà aperto dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Per informazioni contattare lo Ior di Massa Lombarda al numero 338 3096394 o alla mail deanna.roccati@alice.it.

Venerdì 13 dicembre arriva Natale InMassa in piazza Matteotti. Dalle 16.30 ci saranno laboratorio di palline natalizie, allestimento dell’albero di Natale, canti natalizi e animazione, oltre a foodtruck con vin brulè e altre specialità. Tutti i bimbi che porteranno una pallina per addobbare il grande albero della piazza riceveranno un simpatico regalo. Sarà offerta la merenda a tutti i partecipanti. Per l’occasione è inoltre visitabile l’esposizione natalizia di mattoncini per divertimento che anticipa Mattoncini in Massa, con gioco libero per bambine e bambini. Le iniziative sono a cura della Rete di Imprese InMassa con la collaborazione di Avis e Comune di Massa Lombarda. Doppio appuntamento sabato 14 dicembre.

Dalle 11.30 alle 13.30 e dalle 17 alle 19.30 in piazza Matteotti c’è la Polentata di Natale con stand gastronomico a base di polenta per tutti i gusti, classica al ragù o al sugo ai funghi a cura di Avis Massa Lombarda. Alle 20 si celebra invece la Festa degli Auguri 2019 presso l’Associazione Polisportiva massese (via Dini e Salvalai 34) con cena, piano bar ed estrazione lotteria a cura dell’Associazione Volontari e Amici dello Ior Massa Lombarda. Per informazioni contattare lo Ior di Massa Lombarda al numero 338 3096394 o alla mail deanna.roccati@alice.it.

Mercoledì 18 dicembre dalle 10.30 festa e musica in piazza Matteotti con “Canti e auguri sotto l’albero” con gli alunni delle scuole elementari Quadri e Torchi. In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a giovedì 19 dicembre alle 10.30. Nella stessa giornata, alle 16, nel plesso della scuola Quadri nuovi canti di Natale con “Una cascata di stelle per accendere il Natale”. Giovedì 19 dicembre la festa di Natale arriva al plesso Torchi dalle 16.

Lunedì 23 dicembre alle 20.45 torna il tradizionale Concerto di Natale nella chiesa parrocchiale di San Paolo, giunto alla 34esima edizione, a cura della parrocchia Conversione di San Paolo. Nel giorno della vigilia, Babbo Natale arriva nelle case dei bambini di Massa Lombarda e Fruges sulle inconfondibili note dei canti natalizi per recapitare i suoi doni dalle 19 alle 21. L’iniziativa è organizzata dalla Consulta Popolare di Fruges in collaborazione con il Circolo di Quartiere Fruges. Per ulteriori informazioni contattare Giulio Cesare Ferrieri al numero 338 6348513.