Concerto di Natale alla Casa circondariale di Ravenna

Nella mattinata di lunedì 9 dicembre, presso la Casa Circondariale di Ravenna si è tenuto un Concerto di Natale proposto da Emilia Romagna Concerti e dal Maestro Paolo Olmi.

Come per gli anni scorsi, anche quest’anno un trio di giovani musicisti ha piacevolmente intrattenuto la popolazione detenuta con brani di musica classica e conversazione sul tema.

La Casa Circondariale di Port’Aurea ha voluto donare un pacco con beni di prima necessità, in favore del Banco Alimentare e dell’Emporio della Solidarietà.