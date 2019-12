75° anniversario della Liberazione di Russi. In biblioteca presentato l’ultimo libro di e con Maria Paola Patuelli

Sabato 14 dicembre 2019, alle 15, si terrà in biblioteca comunale a Russi la presentazione del libro “Polvere e perle. Donne in un interno familiare del Novecento” di e con Maria Paola Patuelli.

Il comune di Russi ha rilasciato a supporto la seguente nota stampa in merito alla celebrazione tenutasi il 3 dicembre del “75° anniversario della Liberazione della Città di Russi: “Una grande occasione per ripercorrere, davanti a tutta la società civile, questo cammino di democrazia e di civiltà. Proprio in questo la Resistenza rivela la propria grande attualità. Per onorare i gloriosi Caduti, Partigiani, Reduci e quei Militari che disertando scelsero la via della clandestinità unendosi ai Resistenti, vogliamo consegnare questo messaggio di storia vera ed attuale ai giovani, agli studenti, affinché, attingendo all’esperienza del passato, possano affacciarsi all’aurora radiosa del XXI° Secolo che tutti speriamo apportatore di una vera giustizia e di Pace universale”.