I Percorsi del Natale del tavolo sociale di Castel Bolognese. “La solidarietà è il regalo più prezioso”

Anche quest’anno le Feste Natalizie sono alle porte. Per affrontarlo con lo spirito giusto, il tavolo Sociale di Castel Bolognese ancora una volta, si è messo in piena attività inserendosi nella ricca e diversificata programmazione che l’amministrazione ha programmato con “2019 A Castello per Natale”. Il tavolo sociale castellano, guardano a questo periodo come momento migliore per parlare e fare solidarietà. E proprio questo sentire comune è il tema scelto per i percorsi del Natale 2019.

Le associazioni hanno così voluto partire in questo percorso di avvicinamento al giorno di Natale con l’iniziativa “Dona 1 euro per un Natale di Solidarietà”. La raccolta si effettuata venerdì 13 dicembre nell’area del mercato. Per l’occasione i ragazzi del Battello, si sono prodigati nella realizzazione di coloratissimi salvadanai. Il ricavato che le associazioni raccoglieranno sarà interamente devoluto in favore dei nuclei famigliari più bisognosi di Castel Bolognese.

“Come amministrazione non possiamo che essere grati alle associazioni, a tutti i cittadini, per questa idea – questo il commento dell’assessore ai servizi sociali – la realizzazione di gesti concreti, testimonia la vicinanza alla rete dei servizi, ai bisogni di chi si trova in difficoltà”.

Ultima tappa lunedì 16 dicembre:

– ore 17 sala consiliare concerto di Natale con la Scuola di musica Nicola Utili

– ore 18,30 sotto al chiostro comunale saluti del sindaco accompagnati da un momento di festa organizzato dal Tavolo Sociale –

Musica con il Gruppo Bandistico Come eravamo Valle Senio e i ragazzi del Battello e polenta e vin brulè per tutti.