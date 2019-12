Ravenna. Uffici comunali aperti lunedì 23 e 30 anziché martedì 24 e 31 dicembre

In occasione delle festività, gli uffici del Comune di Ravenna saranno aperti nei pomeriggi di lunedì 23 e 30 dicembre anziché in quelli di martedì 24, vigilia di Natale, e giovedì 31 dicembre, San Silvestro.

La decisione è stata presa in considerazione del fatto che, essendo il 24 e il 31 dicembre due giornate prefestive, si prevede una minore affluenza di utenti. Nei diversi uffici saranno affissi cartelli di avviso.

In particolare, si fa presente che nei due lunedì (23 e 30 dicembre) gli sportelli anagrafici di viale Berlinguer 68 saranno aperti dalle 14.30 alle 16.30; quelli degli uffici decentrati di via Aquileia 13 e via Maggiore 120 dalle 14 alle 17; l’ufficio elettorale di viale Berlinguer 54, che ha ampliato i propri orari di apertura per agevolare il rinnovo della tessera elettorale da parte dei cittadini che hanno bisogno di una nuova tessera, dalle 14.30 alle 17.30.

La residenza municipale di piazza del Popolo nelle giornate del 24 e del 31 dicembre sarà aperta fino alle 15.