Villanova di Bagnacavallo. Lutto nel presbiterio, è scomparso don Domenico Monti

All’età di 82 anni e dopo 57 anni di servizio sacerdotale, è morto nel pomeriggio di lunedì 9 dicembre 2019 don Domenico Monti, per tanti anni parroco di Villanova di Bagnacavallo e fondatore della Casa dei Nonni. Le esequie di don Domenico Monti si celebreranno sabato 14 dicembre 2019 alle ore 14.30 nella chiesa di Villanova di Bagnacavallo.

Monti don Domenico nasce il 21 gennaio 1937 a S. Martino in Gattara e viene ordinato presbitero il 16 giugno 1962. Viene nominato il 2 agosto 1962 vicario cooperatore della parrocchia di Villanova di Bagnacavallo, il 1 luglio 1970 ne diventa vicario coadiutore e il 7 ottobre 1972 parroco. Uno di grande dialogo con tutti, ha lavorato molto anche per le persone anziane della sua comunità ideando e costruendo la Casa dei nonni una struttura gestita dalla parrocchia in aiuto alla terza età. Il 19 luglio 2017 viene accolta la sua rinuncia per motivi di età dall’ufficio di parroco, pur continuando a risiedere a Villanova e prestando servizio in parrocchia.