Babbo Natale arriva a Ravenna: distribuirà caramelle in Via Cairoli

Gli esercenti di via Cairoli, a Ravenna, invitano la cittadinanza a incontrare Babbo Natale che, spiegano, sarà presente nella via per distribuire caramelle e leccornie sabato 14, sabato 21 e per la vigilia di Natale, martedì 24 dicembre, dalle 15.30 alle 19.30.

La gioiosa iniziativa è realizzata grazie all’impegno ed alla collaborazione degli esercenti della via: “Un piccolo gesto che va nella direzione di valorizzare sempre più questo luogo, vero gioiello incastonato nel cuore della citta” dicono.