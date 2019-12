Faenza. “Volevo fare la Rockstar”: all’Osteria della Sghisa reading con Valentina e Rodolfo Santandrea

Sabato 14 dicembre, alle ore 18.00, l’Osteria della Sghisa ospiterà Valentina Santandrea, autrice del blog “Volevo fare la Rockstar”, che ha ispirato l’omonima fiction appena andata in onda su Rai 2 e diventato anche un romanzo, prodotto da Rai Libri.

Dal web alla tv, dalla fiction al libro per raccontare “vita, morte ma soprattutto miracoli” di una giovane mamma single: Valentina Santandrea, blogger faentina, nella presentazione alla Sghisa racconterà del suo progetto e del percorso che l’ha portata a questo primo romanzo. Ad accompagnarla in questo racconto lo zio Rodolfo Santandrea, artista e musicista faentino, insieme al quale ripercorrerà alcuni fatti di vita vera che sono stati fonte di ispirazione per il libro.

Valentina Santandrea è una voce storica del blogging italiano: le sue avventure di mamma di Carolina, Camilla e Lucia hanno ispirato la serie Tv Volevo fare la rockstar. Attiva nelle community genitoriali online dai primi anni 2000, si occupa di comunicazione e storytelling e insegna agli anziani a usare internet. Questo è il suo primo romanzo.

Rodolfo Santandrea è un artista e musicista faentino: con il suo album d’esordio ha vinto il premio della critica al festival di Sanremo, l’Antenna d’Argento e iniziato una lunga carriera musicale che lo ha portato a collaborare come autore e compositore con alcuni dei più importanti artisti della scena musicale italiana.

“Volevo fare la Rockstar”, il libro

Olivia non ha ancora trent’anni ed è una rockstar mancata: mamma di due gemelle preadolesenti e tutrice del fratello Eros, sbarca il lunario come può. Quando la svampita madre di Olivia ed Eros decide di rientrare a far parte della loro vita, ciò che meno serve alla famiglia è proprio un’altra persona a carico e nuovi problemi. Per liberarsi della madre, Olivia si caccerà in vicende surreali e riesumerà le paturnie del passato, ma aprirà anche le porte a nuove consapevolezze, spazi di espressione personale e un nuovo, improbabilissimo, amore.

Quella di Olivia è una storia in cui tutti possono identificarsi, il racconto di come, nonostante i sogni di ognuno di noi possano infrangersi sugli scogli che il destino ci mette davanti, non si può far altro che rimboccarsi le maniche e riprendere in mano il timone della propria vita.

Per maggiori informazioni: 0546 668354 • eventi@osteriadellasghisa.com