Il flashmob femminista “Un violador en tu camino” sabato 14 dicembre in centro a Ravenna

Il flashmob “Un violador en tu camino” è pronto a fare la sua comparsa anche a Ravenna. Nel pomeriggio di sabato 14 dicembre attorno alle 15, la piazzetta Andrea Costa, davanti al nuovo Mercato Coperto, sarà teatro della mobilitazione organizzata dalle ragazze di Non Una di Meno Ravenna, per manifestare contro la violenza patriarcale sulle donne.

Nata appena un mese fa dal collettivo femminista Las Tesis di Valparaìso, in protesta per le violenze subite dalle donne cilene anche durante le recenti manifestazioni di piazza che hanno infiammato il Paese sudamericano, la canzone ha in breve tempo fatto il giro del mondo: Messico, Colombia, Francia, Spagna, Germania, Stati Uniti, Canada, Turchia, ma anche India ed Italia.

La canzone, il cui titolo in italiano suona come “uno stupratore sulla tua strada”, è diventata virale e si è rapidamente trasformata in un inno femminista di denuncia. “L’assassino sei tu, lo stupratore sei tu”: le donne nel testo ristabiliscono a gran voce l’ordine del problema della violenza, rimarcando che “la colpa non è mia, né di dove ero né di come ero vestita” e chiamano in causa quelli che vengono additati come i reali responsabili degli abusi subiti, gli uomini violenti, lo Stato oppressore e tutte le figure che lo incarnano.

Dopo Milano, Roma e, l’8 dicembre scorso Bologna, il flashmob approda ora anche a Ravenna.