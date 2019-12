Santerno. Inaugura “L’incontro” nei locali rinnovati della “Casa del Popolo” Repubblicana

Domani, sabato prossimo 14 dicembre, alle ore 18, dopo un lungo periodo di chiusura, i locali della Cooperativa “EDERA” di Santerno riaprono alla frequenza dei Soci.

Valentina, la nuova responsabile della gestione, dopo aver provveduto a rinnovare completamente i locali del Circolo in Via Ammonite 190/192 ha scelto un nome beneaugurante “L’incontro”.

Al rituale “taglio del nastro” di inaugurazione hanno assicurato la loro presenza il Vicesindaco di Ravenna Eugenio Fusignani e il Presidente del Consiglio Territoriale Edgardo Canducci.

Dopo l’inaugurazione seguirà un programma di intrattenimento che si protrarrà per tutta la serata.

Il nuovo punto d’incontro non costituirà solo un luogo per attività ricreative, ma punta ad organizzare iniziative culturali e soprattutto ospiterà Enti che svolgeranno attività sociali a beneficio di Santerno e delle frazioni vicine.