Torna Cantine in città alla Sala Strocchi di Ravenna con un evento riservato al massimo a 200 persone

Sull’onda del successo delle passate edizioni, torna la manifestazione “Cantine in città”. L’appuntamento – che ha riscosso un grande successo sia tra il pubblico che tra gli addetti ai lavori – si svolgerà sabato 14 dicembre nella sede del Circolo Strocchi di Ravenna in via Maggiore 71.

L’evento, organizzato dalla squadra di appassionati di Di Cantina in Cantina, vuole creare un momento di incontro personale e diretto tra i produttori e i consumatori di vino, offrendo la possibilità a 15 vignaioli, invitati per l’occasione, di narrare la propria storia e ai “winelovers” di respirare e nutrirsi della loro passione degustando 80 etichette diverse.

“La prossima edizione porta con sé una novità importante – commentano gli organizzatori -. Alla luce del grande successo di pubblico dell’ultima edizione, abbiamo deciso che al prossimo appuntamento potranno partecipare alla degustazione al massimo 200 persone. Si tratta di una scelta a tutela della qualità della manifestazione, che vuole essere innanzitutto un momento di confronto e conoscenza reciproca tra i vignaioli e gli appassionati. Abbiamo tanti fedelissimi che hanno già annunciato la loro partecipazione. Questo ci fa enorme piacere. La prevendita dei biglietti inizierà nei prossimi giorni”.

La manifestazione si aprirà alle 16 per proseguire fino alle 21. Il biglietto di ingresso è di 20 euro, ma ci sarà un sensibile sconto per chi lo acquisterà in prevendita. Nelle mattinate di sabato 30 novembre, 7 e 14 dicembre – nella sede del circolo in via Chiesa 4 a Ravenna – sarà possibile comprare il biglietto a 16 euro. L’acquisto del biglietto dà diritto a un calice, una tasca porta calice e un buono di 5 euro che potrà essere utilizzato presso gli stand per l’acquisto delle bottiglie di vino.

Per chi acquista il biglietto in prevendita sarà anche concesso l’accesso privilegiato a partire dalle ore 15 e verrà fornita in omaggio un’elegante e comoda borsa portabottiglie.

Oltre a conoscere i vini delle cantine proposte, “Cantine in città” offre la possibilità di mangiare i buonissimi cappelletti del Circolo. Sono previsti tre turni: alle 18,45 – 19,30 – 20,15. Per mangiare è necessaria la prenotazione effettuabile durante il pomeriggio.

Per tutta la manifestazione, all’interno del circolo sarà attivo il servizio bar a cura dello staff di volontari del circolo, un banchetto del Nuovo Forno Brunelli (RA) e uno spazio acquisti di Nenna Pep (RA).

Le cantine presenti saranno:

Emilia – Romagna CASADIO Cotignola (RA)

Emilia – Romagna VILLA TRENTOLA Bertinoro (FC)

Emilia – Romagna BALLI VINI Castello di Serravalle (BO)

Emilia – Romagna LA BANDINA Casatico (PR)

Friuli CASTELLO SANTANNA Cividale del Friuli (UD

Veneto MASSIMO RONCA Sommacampagna (VR)

Veneto CA PASSION Valdobbiadene (TV)

Trentino MASO GRENER Pressano di lavis (TN)

Alto adige KOBLER Magrè sulla strada del vino (BZ)

Piemonte ILARIA SALVETTI Caluso (TO)

Piemonte EZIO POGGIO Vignole Borbera (AL)

Marche SOCCI Castelplanio (AN)

Umbria CASALI DEL TOPPELLO Corciano (PG)

Puglia VETRERE’ Taranto

Puglia TERRASOLATA Trani (BT)