A Villanova di Bagnacavallo la Piccola fiera del Natale: in mostra le creatività locali

Domenica 15 dicembre un nuovo progetto prenderà vita a Villanova di Bagnacavallo. È la Piccola fiera del Natale, che si svolgerà dalle 9 alle 16 in piazza Tre Martiri mettendo in mostra la creatività locale, con l’intento di animare il paese. Il progetto nasce dalle associazioni di volontariato, da cittadini creativi e produttori locali, con la partecipazione di Slow Food Bassa Romagna, Strada della Romagna, Consorzio Il Bagnacavallo, Orto biologico La Radisa, Molino Quercioli e il contributo dell’Ecomuseo delle Erbe Palustri come sede del coordinamento delle Terre del Lamone.

La creatività dei villanovesi parte dagli originali cesti e sporte a intreccio e arriva a splendidi lini decorati con l’antica stampa a ruggine, passando per interessanti proposte di diversi cittadini creativi, il tutto costruito a mano utilizzando materiali naturali o di recupero, come le note Pigotte il cui ricavato va a sostegno delle attività dell’Unicef. In mostra si troveranno poi prodotti tipici enogastronomici provenienti da aziende agricole, orti biologici e produttori delle terre del Lamone. Ci saranno inoltre dolci tipici locali e vin brulè e non mancheranno le proposte dedicate ai bambini, che troveranno a loro disposizione i Giochi di legno giochi dell’ingegno e i laboratori curati da esperti animatori.

Informazioni: Associazione Culturale Civiltà delle Erbe Palustri – tel.0545 47122 – erbepalustri.associazione@gmail.com.