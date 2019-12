Alla chiesa del Torrione di Ravenna il concerto di raccolta fondi per i bambini di Carabayllo

Il comitato di presidenza della Consulta diocesana delle Aggregazioni Laicali, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi Tavelli e Pier Damiano di Ravenna, con il contributo di AGeSC (Associazione Genitori Scuole Cattoliche) e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, in periodo di Avvento promuove per il secondo anno un concerto di voci bianche a scopo benefico, domenica 15 dicembre, a partire dalle ore 15.30 presso la chiesa parrocchiale di S. Maria del Torrione in via Majoli 8. A esibirsi, sul palco della parrocchia del Torrione i piccoli interpreti dei cori delle scuole Primarie Tavelli e Riccardo Ricci che proporranno canti natalizi.

Il ricavato delle offerte libere, raccolte in occasione del concerto, sarà consegnato direttamente a don Stefano Morini, per le necessità dei bimbi della missione diocesana di Carabayllo, a Lima in Perù, dove recentemente si è recato in visita pastorale anche l’Arcivescovo di Ravenna, monsignor Lorenzo Ghizzoni.

“Motivazione di fondo di tale iniziativa, affermano gli organizzatori, è da un lato il desiderio di essere e farsi Chiesa, in grado di sviluppare opere di bene con il contributo fattivo di tutti – piccoli e grandi – in ossequio al dettato evangelico che ci chiede di essere solidali verso i più poveri e sfortunati, dall’altro il desiderio di rispondere concretamente all’invito di papa Francesco ad andare verso le periferie del mondo. A tutto ciò si aggiunga la speranza di riuscire a coinvolgere almeno una parte delle famiglie e dei bambini della nostra città in un’esperienza dal profondo significato educativo”.