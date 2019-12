Alla Stella Maris di Cervia concerto di solidarietà del Coro Ad Novas. Offerte devolute alla Fondazione Avsi

È in programma domenica 15 dicembre alle ore 16, alla Chiesa Stella Maris di Milano Marittima, il Concerto di Solidarietà del Coro polifonico Ad Novas e Quintetto d’archi, diretto dalla professoressa Monica Poletti.

Diventato ormai un appuntamento fisso delle iniziative di Natale a Cervia, anche quest’anno il concerto è organizzato a scopo di beneficenza, per raccogliere fondi (offerte libere) a favore della Fondazione Avsi.

L’evento inoltre quest’anno si arricchisce della presenza del coro degli alunni dell’Istituto Comprensivo 2 di Cervia, nato da un progetto di educazione musicale coordinato dalla Prof.ssa Poletti.

Ricco il programma del concerto, che spazia tra musiche e canti natalizi di varie epoche e stili, per celebrare il Natale e condividere la gioia delle feste.

Il Coro Polifonico Ad Novas è attivo dal 1987, quando fu creato a Cesenatico nell’ambito del Centro Studi Musicali I Caimmi. Il suo repertorio comprende musica sacra d’autore, musica rinascimentale profana, canti natalizi, cante popolari romagnole, cori d’opera, canzoni napoletane. Al momento ne fanno parte 30 coristi, divisi in 4 sezioni di voci. Il Coro ha eseguito oltre 300 concerti e si è esibito in diverse regioni d’Italia, riscuotendo dovunque consensi di pubblico e di critica. Ha all’attivo 2 cd, Voci di Natale e Da cant e cor. Ogni anno, nel mese di maggio, organizza a Cesenatico la rassegna corale Cesenatincoro, giunta alla sua 20a edizione, e partecipa al tradizionale Sposalizio del Mare a Cervia esibendosi in costume storico rinascimentale. Il Coro è diretto fin dalla sua fondazione dalla Prof.ssa Monica Poletti, pianista e cantante, che ne cura la preparazione tecnica vocale.

Il Quintetto d’archi è composto da Emanuela Grassetto e Serena Galassi al violino, Matteo Galassi alla viola, Gabriele Zoffoli al violoncello e Francesco Preziosi al contrabbasso. Al pianoforte Fabrizio Di Muro.