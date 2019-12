Bagnacavallo d’inverno torna ad animarsi con musica, merende e consegna delle letterine a Babbo Natale

Hanno preso il via domenica 8 dicembre con l’allestimento del giardino in piazza della Libertà le iniziative del programma Bagnacavallo d’inverno. Associazioni di volontariato e cittadini si sono ritrovati per un pomeriggio di festa, fra addobbi natalizi, merende e cene da passeggio, musica e animazioni. Il Teatro Goldoni ha inoltre ospitato l’Asta dell’Immacolata, due ore di intrattenimento a sostegno delle attività della Bottega dello Sguardo.





La giornata è stata curata da Comune, rete di imprese “Bagnacavallo fa Centro” e numerose associazioni di volontariato del territorio. Il Giardino d’inverno tornerà ad animarsi domenica 15 dicembre a partire dalle 14.30 con l’associazione Tutti per la scuola che proporrà Una lettera per Babbo Natale, con consegna delle letterine, foto ricordo, merenda e musica in compagnia delle “simpatiche renne”. Alle 16 si esibirà poi il coro Colinde, canti di Natale della tradizione ortodossa rumena eseguiti dal coro in costume. Saranno offerti dolci tipici accompagnati da vin brulè e tisane, a cura dell’associazione Help for family.

In occasione delle festività natalizie, in accordo con le associazioni di categoria e la rete “Bagnacavallo fa Centro” fino al 6 gennaio è sospesa la sosta a pagamento in via Mazzini, piazza della Libertà e al piano terra del Parcheggio di Santa Chiara, sostituita dalla sosta con disco orario a 60 minuti. Fino a gennaio 2020 a Bagnacavallo e nelle frazioni ci saranno appuntamenti d’arte e musica, cultura e teatro, animazioni e shopping, incontri e presepi. Informazioni e programma completo: tel. 0545 280898 – www.comune.bagnacavallo.ra.it – cultura@comune.bagnacavallo.ra.it.