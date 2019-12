A Sant’Agata sul Santerno Eleonora Pirazzini e Valentina Chellini raccontano l’esperienza in Africa

Lunedì 16 dicembre il centro sociale Ca di Cuntadèn di Sant’Agata sul Santerno ospita alle 20.30 una serata dedicata all’esperienza umanitaria vissuta in Africa da Valentina Chellini ed Eleonora Pirazzini.

Alla serata, moderata dalla professoressa Rita Solaroli, sarà presente anche il sindaco di Sant’Agata sul Santerno.

Durante la serata le due ragazze racconteranno il loro viaggio in Africa nel mese di novembre, nel corso del quale hanno aiutato le popolazioni locali. In particolare, Valentina è stata in Kenya in un orfanotrofio, mentre Eleonora è andata in Etiopia, dove ha svolto l’attività di ostetrica in un punto nascita di un piccolo paese.

L’iniziativa è organizzata dal centro sociale Ca di Cuntadèn con il patrocinio del Comune di Sant’Agata sul Santerno.