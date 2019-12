Ravenna. Cena della carità a Santa Teresa. Don Alain: “per creare un rapporto con le persone bisognose”

Ieri, 14 dicembre, Santa Teresa ha ospitato la quarta edizione di “A Natale accogli il dono”, la cena della carità organizzata da Caritas e Pastorale Giovanile e vocazionale per le persone seguite dal centro d’ascolto di piazza Duomo.

A partire dalle 19 i giovani della diocesi hanno accolto circa duecento bisognosi: persone che risiedono nei dormitori oppure senza fissa dimora, ma anche tante famiglie.

“È un segno povero, piccolo, come il bambino che nasce a Natale. Non ha l’obiettivo di risolvere il problema della povertà – aveva spiegato realisticamente il direttore della Caritas don Alain Gonzalez Valdès – ma può dare l’opportunità ai giovani di creare un rapporto con le persone bisognose: un rapporto prezioso, non solo per le persone che aiutiamo ma anche per i ragazzi chiamati a fare un’esperienza di servizio”.

La serata si è conclusa con un piccolo regalo per i partecipanti.