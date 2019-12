Anpi Riolo Terme: eletta la nuova Presidente e rinnovato il Comitato di sezione

Sarà Anna Testa la nuova presidente della Sezione locale dei Partigiani, eletta durante l’assemblea di sezione che si è svolta nei giorni scorsi e resa necessaria dalla scomparsa dello storico presidente e memoria storia del Comune di Riolo Terme, Gaspare Mirandola..

Anna Testa, faentina, è stata praticamente adottata da Riolo Terme dove ha lavorato fino alla fine della sua carriera come docente di Materie Letterarie e per molti anni Vice Preside, presso il locale Istituto Alberghiero “Artusi”. Da sempre si è impegnata per la divulgazione e la sensibilizzazione, soprattutto alle nuove generazioni, della storia e dei principi costituzionali.

Insieme alla professoressa Testa sono stati eletti Alan Selva (Vice Presidente), Fabio Mirandola (Segretario) e Cinzia Fanti (Responsabile amministrativo). Revisori dei conti saranno Valeriano Solaroli, Emanuele Conti e Biagi Mauro, supplemente Gianluca di Marzio.

Subito dopo la sua elezione la Presidente ha voluto sottolineare: “Sono onorata di accettare questo incarico, ma sento su di me la difficoltà e la responsabilità di raccogliere l’eredità del presidente che mi ha preceduto e che per lunghissimi anni ha rappresentato l’ANPI e la stessa città di Riolo Terme, il nostro carissimo Gaspare Mirandola. A lui mi legavano una grandissima stima e un affetto profondo. Ho camminato e sono cresciuta con lui, apprezzandone la statura morale e l’instancabile impegno. Con lui ho condiviso la fatica di conservare e di testimoniare la memoria e di tenere vivi i valori della nostra Carta Costituzionale e della democrazia, in modo particolare tra le giovani generazioni. Ora chiedo a tutti gli iscritti di continuare a lavorare, affinchè i progetti fin qui organizzati e quelli che verranno possani trovare la loro piena realizzazione, consapevole che solo l’unità e la collaborazione siano elementi fondamentali per una buona riuscita. Mi preme ringraziare quanti, fini ad oggi, hanno profuso entusiasmo ef energie, manifestando significative competenze e grande dedizione, e sono certa che continueranno a farlo negli anni a venire”.

Varie saranno le attività che si svolgeranno nel 2020. Nel mese di gennaio avranno luogo 3 incontri sulla storia e sulla Costituzione Repubblicana tenute dal Prof Masetti dell’Istituto Storico, dal Prof. Alessandro Messina, esponente del Comitato per la difesa della Costituzione di Faenza e da Alessandro De Francesco, scrittore bolognese che presenterà la sua ultima produzione. Gli incontri si svolgeranno il venerdì sera, a partire dal 10 gennaio, presso la Biblioteca Comunale.

Continua inoltre la collaborazione con l’Associazione Gemellaggi Città di Riolo Terme e l’Associazione Nazionale Reduci della Friuli, per l’organizzazione del viaggio della Memoria in Austria e Germania, previsto per il mese di marzo, per i ragazzi delle classi terzi delle scuole medie di Riolo Terme e di Casola Valsenio.

Non mancheranno poi le presenze alle varie ricorrenze, in particolare nel mese di aprile per le iniziative in occasione della ricorrenza della Liberazione di Riolo Terme, e quelle organizzate per il giorno della Memoria a fine gennaio.