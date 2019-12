Lugo. Torna il Presepe vivente in piazza Trisi sabato 21 dicembre

Anche quest’anno viene riproposto a Lugo, con il patrocinio del Comune e il sostegno di tante aziende e associazioni, la rappresentazione del Presepe vivente, che avrà luogo sabato 21 dicembre in piazza Trisi.

“La scelta di intitolarlo “Io sono con voi” nasce dall’esperienza quotidiana che Comunione e Liberazione di Lugo ha della fede e vuole così riproporla ai suoi concittadini in questo evento – spiegano i promotori dell’evento – . La nascita di quel bambino è stata ed è un avvenimento capace di cambiare la storia, capace di cambiare la vita di numerose persone così come può cambiare la nostra perché “Io sono con voi”. Lui, Dio, è con noi. E’ con noi nella vita quotidiana”.

Alle ore 16.00 si animerà il villaggio di Betlemme, con il popolo al lavoro, con i mestieri, le bancarelle, le case dove le persone si incontrano, sperano, si confrontano.

Alle 17.30 avrà inizio la Sacra Rappresentazione, con l’accompagnamento del coro e di attori che si immedesimano nei fatti del Vangelo e che ci portano davanti al Bambino.

“Galimberti in una recente intervista afferma che i problemi della vita di questi anni riguardano “il vuoto di senso” e che il senso dell’esistere va cercato “nell’etica del limite, in quella che i greci chiamavano la giusta misura” – proseguono da CL -. Ai giorni nostri bisogna chiamare in causa “l’esperienza che ciascuno fa del vivere”, l’esperienza del reale e della quotidianità. Ciascuno può verificare se questa sua risposta è in grado di colmare il nostro cuore. Questo bisogno di essere amato, illimitatamente, della presenza di Qualcuno accanto a noi che ci ami in quanto ci ha creati e voluti è la risposta al nichilismo, al nostro bisogno di legami che vincano la paura e l’assenza di senso nella nostra vita e si è fatto presente attraverso il volto di un bambino 2000 anni fa”.

La rappresentazione del presepe vivente, come ormai tradizione, vedrà una raccolta di offerte a favore della Fondazione AVSI, ONG impegnata in progetti umanitari e socioeducativi in Italia e in molte delle aree più povere del mondo.

Quest’anno la campagna di raccolta fondi ha come titolo “Giocati con noi. Generazioni nuove, protagoniste del mondo”. AVSI presenta 7 progetti che in comune hanno un dato: innescano un cambiamento nella vita delle persone più vulnerabili e portano novità. Dal Libano all’Amazzonia, dalla Siria al Venezuela, dall’Italia al Mozambico, grazie anche al sostegno a distanza.